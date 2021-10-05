Bodrum’da yazın son konseri Ortaç’tan

SERDAR Ortaç Bodrum'da yazın son konserini verdi. Uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden Ortaç sahneye güçlükle çıktı. Chloe Loughnan'dan 2019 yılında boşanan Serdar Ortaç, "İsmi lazım değil beni o vicdansız yıktı" diyerek "İsmi lazım değil" şarkısını söyledi. Geçtiğimiz ay korona virüs (Covid-19) salgınına yakalanması nedeniyle Bodrum'da sahne alamayan Serdar Ortaç, iyileştikten sonra yarıda kalan konserini tamamladı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ortaç sevilen şarkılarını seslendirdi.



■ FERDİ YAVUZ

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