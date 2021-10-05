Devlet Tiyatrosu’na ‘Oyuncu’ geldi

SEZON açılışını yapan İzmir Devlet Tiyatrosu, bu akşam Konak'ta yeni bir prömiyere imza atacak. Tankred Dorst'un yazdığı 'Oyuncu/Ben-Feuerbach' adlı oyun, yönetmen Gürol Tonbul'un rejisiyle tiyatro severlerle buluşacak. Konak Sahnesi'ndeki oyun saat 20.00'de başlayacak. İ. Hakan Özgömeç, Soner Akçay ve Pınar Karadağ'ın rol aldığı eserin dekor tasarımını Tayfun Çebi, kostümlerini Funda Çebi, müziğini ise Cem İdiz hazırladı.

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