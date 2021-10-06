Sebze meyveyi sirkeli su ile yıkamak tehlikeli

ENDOKRİN Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil, tarım ilaçlarındaki tehlikeye dikkat çekti ve önemli tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Erbil, "Sebze ve meyveler ne yazık ki tarım ilaçlarıyla yüklü. Bu yüzden onları sirkeli suda bekletip tüketiyoruz. Ancak hata yapıyoruz... Çünkü bazı kimyasallar sirkeli suda daha etkin hale gelerek tehlike yaratıyor" dedi.

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