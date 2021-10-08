  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık İdo Tatlıses nişanlısını davullu zurnalı evinden aldı

İdo Tatlıses nişanlısını davullu zurnalı evinden aldı

İdo Tatlıses nişanlısını davullu zurnalı evinden aldı

8.10.2021

GEÇTİĞİMİZ yıl nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemişti. İdo Tatlıses, uzun zamandır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirdi.

İdo, dün sabah saatlerinde Bağdat Caddesi'nde oturan Yasemin Şefkatli'yi davullu zurnalı evinden aldı. Üzerine beyaz bir elbise giyen Şefkatli, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İdo Tatlıses, nişanlısını kolay kolay evden çıkaramadı. Şefkatli'nin arkadaşları, İdo Tatlıses'ten para istedi. Paraları veren Tatlıses, nişanlısına kavuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İdo Tatlıses nişanlısını davullu zurnalı evinden aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.