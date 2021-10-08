İdo Tatlıses nişanlısını davullu zurnalı evinden aldı

GEÇTİĞİMİZ yıl nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemişti. İdo Tatlıses, uzun zamandır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirdi.

İdo, dün sabah saatlerinde Bağdat Caddesi'nde oturan Yasemin Şefkatli'yi davullu zurnalı evinden aldı. Üzerine beyaz bir elbise giyen Şefkatli, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İdo Tatlıses, nişanlısını kolay kolay evden çıkaramadı. Şefkatli'nin arkadaşları, İdo Tatlıses'ten para istedi. Paraları veren Tatlıses, nişanlısına kavuştu.