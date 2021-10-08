Kovid 19 yalnızlığı Alzheimer riskini artırıyor

Nöroloji Uzmanı Dr. Cevdet Bilge, "Yalnız yaşamanın ve sosyal geri çekilmenin zorunluluk haline geldiği Kovid 19 döneminde, hem Alzheimer demansının gelişme ihtimali artıyor hem de tespitlerde geç kalındığı için tedaviler aksıyor" dedi. Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Dr. Bilge, hastalığı geciktirmek ve yavaşlatmak için egzersiz, bulmaca, sudoku, yürüyüş ve el işlerinin faydalı olduğunu söyledi. Beslenmede özellikle Akdeniz diyeti önerdiklerini belirten Bilge "Hayvansal yağlardan uzak durulmalı. B vitamini, omega 3 içeren gıdalar alınmalı" diye konuştu.

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