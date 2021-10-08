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Mevsim geçişleri migrene davetiye

Mevsim geçişleri migrene davetiye

8.10.2021

Beyin Sağlığı ve Hasta Derneği BEYİNDER Başkanı Prof. Dr. Derya Uludüz, kış ve yaz aylarına geçiş dönemlerinde migren ataklarında artış olduğunu söyledi. Uludüz, "Hava değişiklikleri ağrınızı tetikleyici bir etken ise hava durumunu kontrol ederek hareket etmek kendinizi korumanızı sağlar" dedi. Türk Nöroloji Derneği Baş Ağrısı Çalışma Grubu Moderatörü Prof. Dr. Sabahattin Saip de, "Düzenli ve yeterli uyku, öğün atlamamak, düzenli egzersiz, olabildiğince stresli ortamlardan uzak durmak, hava ve mevsim değişimlerine gerekli önlemleri alma tedavinin temelidir" diye konuştu.
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