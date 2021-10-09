Brad Pitt, Angelina Jolie’ye açtığı Miraval Şatosu davasını kaybetti

KISA bir süre önce eski eşi Brad Pitt ile Güney Fransa'daki Miraval Şatosu için davalık olan Angelina Jolie, bu hukuk mücadelesinden galip geldi. Jolie, 164 milyon dolarlık malikanedeki yüzde 50'lik hissesini sattı. Böylece Jolie ile Brad Pitt arasındaki son hukuk savaşı da sona ermiş oldu.

164 MİLYON DOLARLIK ŞATO

Resmi olarak Nisan 2020'de boşanmalarının ardından mal paylaşımı davası süren Angelina Jolie ve Brad Pitt'in Fransa'daki ortak mülküyle ilgili gelişme yaşandı. Jolie, 164 milyon dolarlık Miraval Şatosu'ndaki yüzde 50'lik hissesini sattı. Böylece Jolie ile Pitt arasındaki son hukuk savaşı da sona ermiş oldu. 164 milyon dolarlık şato, 46 yaşındaki Jolie ile 57 yaşındaki Pitt'in 2008'de evlendikleri yerdi. Eylül ayında Jolie'nin hisselerini satma planları, Pitt tarafından kendisine açılan bir davayla engellenmişti. Angelina Jolie, Ağustos 2016'da 'uzlaşmaz farklılıklar' nedeniyle Brad Pitt'e boşanma davası açmıştı. Nisan 2020'de boşanma davası sonuçlanan çiftin 19 yaşındaki çocuğu Maddox dışında Pax (17), Zahara (16), Shiloh (15) ve ikizleri Vivienne ile Knox'un (12) velayetlerini almıştı.