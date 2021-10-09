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Haberler Sarmaşık Eda Özülkü babasını kaybetti

Eda Özülkü babasını kaybetti

Eda Özülkü babasını kaybetti

9.10.2021

MÜZİSYEN Eda Özülkü, babasını kaybetti. Babasına "Güle güle Komutanım" diye seslenen Özülkü, duygularını yaptığı paylaşımla dile getirdi: "Güle güle Komutanım. Sana en fiyakalısından bir asker selamı çaktım, gördün değil mi? En güzelinden, en mutlusundan aileydik onca sene. Hep güvendin bize. Doğruluğu, dürüstlüğü, merhameti öğrettin. Anneme kavuştuğunu düşünmekten başka teselli yok.

ANNEME KAVUŞTUN
Dayanamadın değil mi yokluğuna. Haklısın baba, ne diyeyim. Hastanede sana söylediğim gibi, sen bizi merak etme, dizlerimiz titrese de dimdik dururuz. Anneme sarıl bizim için."

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