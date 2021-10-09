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Haberler Sarmaşık Haşhaş tohumu saç ve cilt yaralarına bire bir

Haşhaş tohumu saç ve cilt yaralarına bire bir

Haşhaş tohumu saç ve cilt yaralarına bire bir

9.10.2021

HAŞHAŞ tohumu bol miktarda demir, bakır, kalsiyum, potasyum, manganez, çinko ve magnezyum içerir. Haşhaş tohumlarının en önemli sağlık yararları arasında cilt ve saç sağlığını iyileştirme, bağışıklık sistemini artırma, kalp sağlığını koruma, kadın doğurganlığını artırma, kan akışını artırma, sindirimi düzenleme, kemikleri güçlendirme gibi özellikleri yer alır. Haşhaş tohumları kalp sağlığı için gerekli bir omega- 6 yağ asidi olan linoleik asit içerir. Haşhaş tohumları, sindirime yardımcı olabilecek çözünmeyen lif kaynaklarıdır. Ayrıca dışkı hacmini arttırır ve kabızlığın tedavisine yardımcı olur. Haşhaş tohumlarında bol miktarda bulunan 'oleik asit' ve 'diyet lifi' kandaki kötü huylu kolesterol seviyesini düşürerek iyi huylu kolesterolün artmasına da yardımcı olur.

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