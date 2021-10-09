SON haftalarda kanlı ishal vakalarında artış gözlemleniyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Aslan Çelebi, kanlı ishal tedavisi ve korunma önerileri ile ilgili bilgi verdi: Son günlerde karşılaşılan bu ishaller, kendi kendine geçen ishal vakaları gibi değildir. Antibiyotik ya da kaybedilen sıvı kaybının yerine konduğu bir medikal müdahale yapılmadığı takdirde, geçmeden günlerce devam etmektedir. Peki salgından korunmak için nelere dikkat edilmeli?

GÜNLERCE SÜRÜYOR

HİJYEN kurallarına çok dikkat edilmeli. Mümkünse mutlaka klozet, lavabo ayrımı yapılmalı. Havlular diğer ev sakinlerinden kesinlikle ayrı tutulmalı. Beslenme planında haşlama patates, muz gibi gıdalara çok aşırıya kaçmamak kaydıyla ağırlık verilebilir. Dışarıdan yemek yerken çok fazla dikkatli olunmalı. Hijyen açısından da güvenilir yerlerden yemek yenmesi büyük önem taşıyor. İçilen sulara dikkat edilmeli. Dışarıdan alınan sularda mutlaka kalitesine güvenilen, ağzı kapalı sular tercih edilmeli.