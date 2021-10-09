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Haberler Sarmaşık Kerem Alışık’tan Çukurova’ya duygusal veda

Kerem Alışık’tan Çukurova’ya duygusal veda

Kerem Alışık’tan Çukurova’ya duygusal veda

9.10.2021

YAPIMINI TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakteriyle dört sezondur izleyicilerin beğenisini kazanan Kerem Alışık, 107'nci bölümde diziye veda etti. Usta oyuncu Kerem Alışık, son sahnesinin çekiminin ardından ekip arkadaşlarıyla vedalaştı. 'Bir Zamanlar Çukurova' ekibi ve oyuncuları Alışık'ı pasta keserek uğurladı. Kerem Alışık ayrıca sosyal medyadan yaptığı duygusal paylaşımla Çukurova'ya ve 3 yıldır hayat verdiği Fekeli'ye veda ederken, 'Bir Zamanlar Çukurova' izleyicilerine teşekkür etti.

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