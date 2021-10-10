  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Burcu Şendir dostlarıyla buluştu

Burcu Şendir dostlarıyla buluştu

Burcu Şendir dostlarıyla buluştu

10.10.2021

CEMİYET hayatının tanınan simalarından olan Burcu Şendir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yoğun bir iş temposunu geride bıraktığını söyleyen sosyetik güzel, kısa bir alışveriş turu yaptı. Alışveriş sonrasında meydan katında bulunan bir restoranda yakın dostlarıyla bir araya gelen Şendir, şıklığıyla göz kamaştırdı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Burcu Şendir dostlarıyla buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.