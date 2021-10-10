CEMİYET hayatının tanınan simalarından olan Burcu Şendir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yoğun bir iş temposunu geride bıraktığını söyleyen sosyetik güzel, kısa bir alışveriş turu yaptı. Alışveriş sonrasında meydan katında bulunan bir restoranda yakın dostlarıyla bir araya gelen Şendir, şıklığıyla göz kamaştırdı.
Burcu Şendir dostlarıyla buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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