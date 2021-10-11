Hıçkırık düşündüğünüzden daha tehlikeli olabilir

GENÇ, yaşlı, büyük, küçük fark etmeksizin herkeste görülebilen hıçkırık problemi özellikle de uzun sürüyorsa kalp ve beyin hastalıklarını işaret ediyor olabilir. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, hıçkırık ve tedavisi hakkında tüm bilinmesi gerekenleri anlattı. Hıçkırık çeşitli nedenlerden kaynaklı ortaya çıkmaktadır ancak en belirgin iki nedeni vardır; bunlardan ilki beyin merkezinden kaynaklı ortaya çıkan hıçkırık diğeri ise vücudumuzdaki bir takım sinirlerin yol açtığı hıçkırıktır. Hıçkırık 48 saatten daha uzun sürüyorsa mutlaka bir hekime görünmek gerekir. BEYİN MERKEZLİ HIÇKIRIKLAR:

Özellikle inatçı hıçkırıklar beynin diyafram kasılmasını etkileyen bölümünde oluşum gösteren damar tıkanması sonucu meydana gelebilir. Bu durum ileriki yaşlarda geç kalındığı takdirde istenmeyen kalıcı hasarlara neden olabilmektedir. Ayrıca aynı bölgede tümör ya da beyin baloncuğu oluşumu da hıçkırığı tetikleyebilmektedir.

SİNDİRİM YOLU RAHATSIZLIKLARININ NEDEN OLDUĞU HIÇKIRIKLAR

Reflü, mide şişliği gibi rahatsızlıklar sinirleri harekete geçirerek diyaframın kasılmasına neden olurlar. Özelikle de hıçkırığın uzun sürmesi reflüden kaynaklı olabilmektedir. Reflünün tedavi edilmesiyle hıçkırık şikayeti de kaybolur. Ayrıca hıçkırık yemek borusu kanserinden de kaynaklı olabilmektedir.



İLAÇ KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN HIÇKIRIK

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar genellikle diyafram sinirlerini tetiklediği için hıçkırığa neden olmaktadırlar. Bunun dışında Parkinson hastalarının bir kısmı da hastalık sürecinde kullanılan ilaçların etkisiyle hıçkırık sorunu yaşayabilmektedirler. Ayrıca sigara içen bireyler de sürekli olarak hava yutmalarından kaynaklı bu sorunla karşı karşıya kalabilmektedirler. Tüm bunların yanı sıra aşırı yemek tüketimi, çok gülmek, yoğun stres ve gebelik gibi durumlar da hıçkırığı tetiklemektedir.



GEÇİRMEK İÇİN YAPILABİLECEKLER

BUZLU su yardımı ile boğazdaki glottis spazmı çözülebilir,

ÖZELLİKLE yaşlılarda aç karınla karanfil çiğnemek oldukça etkilidir.

YEMEK yerken konuşmak ya da hızlı hızlı yemek hıçkırığı tetiklemektedir. Dolayısıyla yavaş yavaş konuşmak ve kararında bir sürede yemeği yemek gerekir.

AŞIRI gülmekten kaçının.

AÇ karınla sigara kullanmayın.

POŞET ya da kese kâğıdı yardımıyla nefes alıp vererek hıçkırığı engellemek mümkün.

NEFESİNİZİ belli bir süre tutarak diyaframı yanıltabilir ve soluklanma ritminizi normale döndürebilirsiniz.