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Haberler Sarmaşık Sinema öğrencileri İzmir’de yarışacak

Sinema öğrencileri İzmir’de yarışacak

Sinema öğrencileri İzmir’de yarışacak

11.10.2021

YAŞAR Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Contact Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali'nde bu sene, İran'dan Endonezya'ya; Hindistan'dan Avustralya'ya; Latin Amerika ülkelerinden Afrika ve Çin'e kadar farklı coğrafyalardan öğrenci filmleri yarışacak. 18-22 Ekim tarihlerinde 7'ncisi gerçekleşecek olan festivalde şimdiye kadar 45 ülkeden 61 film yarıştı.

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