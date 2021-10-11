Sinema öğrencileri İzmir’de yarışacak

YAŞAR Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Contact Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali'nde bu sene, İran'dan Endonezya'ya; Hindistan'dan Avustralya'ya; Latin Amerika ülkelerinden Afrika ve Çin'e kadar farklı coğrafyalardan öğrenci filmleri yarışacak. 18-22 Ekim tarihlerinde 7'ncisi gerçekleşecek olan festivalde şimdiye kadar 45 ülkeden 61 film yarıştı.