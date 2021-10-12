Altın Portakal'da ödül alan Nihal Yalçın ile ödülü takdim etmek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog, sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yalçın, tören sonrası, "Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin. Bu gece benim gecem" dedi. Olay sonrası Tamer Karadağlı da sessizliğini bozdu. "Festivaller şov yapma yerine dönüşmüş" diyen Karadağlı, "Gittiğime pişmanım. Altın Portakal'ın sanatla alakası yok. Tamamen politik" dedi.

SORGULAMAM GEREKİYORMUŞ

Ödül gecesi sonrası Nihal Yalçın'ın bir arkadaşıyla yaptığı görüşmede festivallerin politik maksatla düzenlendiğini söylediğini öğrenen Tamer Karadağlı, bu festivallerin sanatla alakası olmadığını söyledi. Ödül töreninde Karadağlı ve Yalçın arasında geçen gergin dakikalar sonrasında çeşitli konular gündeme geldi. Karadağlı, asıl sorunun bu programların sanat için yapılmaması olduğunu belirtti. Tamer Karadağlı, HDP'li vekillerin de dahil olduğu bir koruma kalkanı altında Nihal Yalçın tarafından kendisine verilen tepkinin, sanatla uzaktan yakından alakası olmadığına dikkat çekti ve ekledi: "Kimin neyi savunduğunun, hangi partiye oy verdiğinin hiçbir önemi yok. Burada bir festival varsa, sanattan bahsediliyorsa, ben bunu sorgulamadan gittim. Sorgulamam gerekiyormuş belki de" dedi.

'HDP SAHİPLENDİ'

KENDİSİNE kadın düşmanlığı üzerinden yapılan linç kampanyasına karşı çıkan Karadağlı, "Bunu tahmin edemezdim. Çünkü hanımefendi zaten HDP'yi, Selahattin Demirtaş'ı sahiplenen, onların da sahiplendiği bir insan olarak şimdi bir linç kampanyası başlatıp bunun üzerinden gidiyorlar. Hangi kadına düşmanlık yapmışım, eski karıma mı, anneme mi" dedi. Karadağlı, "Nihal Yalçın'a Pervin Buldan, Canan Kaftancıoğlu sahip çıkıyor. Benim duruşum belli. Polisimize asker kurşun sıkan PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım, Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz diye" dedi.