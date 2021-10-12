KİBARİYE, İstanbul Kadıköy'de bir kuaföre giderek 4 bin 200 lira değerinde kaynak saç yaptırdı. İddiaya göre şarkıcı işlem sonrası herhangi bir ücret ödemeden merkezden ayrıldı. Ücret talep etmek için Kibariye ve eşine ulaşmayan çalışan işletme sahibi, numaralarının engellemesiyle şaşkınlığa uğradı.
NUMARAMIZI DA ENGELLEDİ
KİBARİYE'NİN eşi Ali Küçükbalçık'ın da tutarı ödemeyeceklerini belirttiğini anlatan işletme sahibi, "Dükkanımıza dünya starı geldi diye düşünmüştük" diyerek yaşanılanlara tepki gösterdi.
‘Kibariye’ye 4 bin TL’lik saç yapıp parasını alamadık’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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