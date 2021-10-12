Romantik eşten büyük sürpriz

ÜNLÜ oyuncu Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Alışverişe gelen ikili sonrasında öğle yemeği yedi. Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Pelin Karahan, eşinin büyük sürpriziyle çok heyecanlandığını ve mutlu olduğunu söyledi. Hediyenin ne olduğuyla ilgili sorulara ise Karahan, "İnanın beklemediğim ve beni çok mutlu eden bir sürpriz oldu. Hediyeler ve sürprizler öyle anlatılmaz o yüzden ne olduğunu söylemeyeceğim" dedi. Eşinin çok romantik olduğunu söyleyen Karahan, "Bana her defasında 'daha fazla ne olabilir ki' dedirtiyor ve bir sonrasında hep daha fazlasını yapıyor. Gerçekten çok romantik, bu konuda şanslıyım" dedi.

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