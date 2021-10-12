Yenibahar diş sağlığını koruyor

FAYDALI bir baharat olan yenibaharın ön önemli özelliklerinden biri antibakteriyel ve antiseptik özelliklerinden dolayı diş sağlığını korumaya yardımcı olması. Kan basıncını düzenleyen yenibahar, ağız kokusunu da gideriyor. Diş eti iltihaplanmalarına karşı etkili bir baharat olan yenibahar gaz sorunlarını giderir, şişkinlik ve hazımsızlık problemlerini giderir, mide kramplarını hafifletir. Mide bulantısı ve ishal sorunlarına karşı iyileştirici etki gösterir. Yenibahar yağı eklem ağrılarını azaltır. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hafızayı da güçlendirir.

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