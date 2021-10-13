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İrem’in patatesleri hazır

Afyonkarahisar Beyköy Mahallesi Muhtarlığı tarafından başlatılan patates ödüllü sigarayı bırakma kampanyasında sona gelindi. Muhtar Ahmet Devrim, kampanyayı kendi hesabından duyurarak katkı sağlayan İrem Derici’ye seslendi ve patatesini alması için Beyköy’e davet etti

İrem’in patatesleri hazır

13.10.2021

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Beyköy Mahallesi Muhtarlığı, geçtiğimiz Ocak ayında ödüllü bir sigara bırakma kampanyası başlatmıştı. Muhtar Ahmet Devrim tarafından başlatılan kampanya sonucunda sigarayı bırakanların başta patates olmak üzere çeşitli yöresel yiyecekler ile ödüllendirileceği duyurulmuştu.

MADDİ MANEVİ ZARAR
Ünlü şarkıcı İrem Derici de sosyal medya hesabından kampanyayı '19 saati geride bıraktık' notuyla paylaşmıştı. Kampanyaya katılan vatandaşların patateslerinin teslim edildiğini belirten Muhtar Ahmet Devrim, İrem Derici'yi de ödülünü almak üzere Beyköy'e davet etti. Kampanyanın son ayağına geldiklerini söyleyen Beyköy Mahallesi Muhtarı Ahmet Devrim, "Kampanyamıza Ocak ayından bugüne kadar 15-20 kişilik katılım oldu. Kendi mahsullerimizden hediye amaçlı sadece sigaranın zararlarını topluma yansıtmak amacıyla bir kampanya düzenledik, katılımlarımız oldu, daha devam edecek inşallah. Bakkallarımızda günlük ortalama 3 bin lira gibi bir sigara satışımız oluyor, 90 bin lira aylık sigaraya giderimiz var. Vatandaşların, maddi manevi zararı olan sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyoruz. Halkımızın sigarayı bırakmasını istiyoruz. Gençlerimizin de hiç başlamamasını istiyoruz" diye konuştu.

KÖYE DAVET ETTİ
SOSYAL medyadan sigarayı bırakma kampanyasını duyurarak destek veren ünlü şarkıcı İrem Derici'ye seslenen Muhtar Devrim, "İrem Derici'nin patatesi hazır, alması için köyümüze davet ediyoruz. Adres verirse adresine de ulaştırırız" diyerek kampanyaya katıldığı için kendisine teşekkür etti.

MURAT ŞENBAKLAVACI

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