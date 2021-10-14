İyi uyku, aşı sonrası antikor oluşumunu etkiliyor

BURSA Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ antikor oluşumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Karadağ, "Kovid-19 aşısı yapılan kişilerde lenfositlerin antikor ürettiğini biliyoruz.

6 SAATTEN AZ OLMAMALI

KİŞİLERİN antikoru ne kadar yüksekse hastalığa karşı korunması da o kadar fazla. Sağlıklı uykunun lenfositin gelişmesinde ve antikor oluşmasında doğrudan etkili olduğunu gördük. Yapmış olduğumuz çalışmada da bunu gösterdik. Sağlıklı bir uyku, insanların antikor gelişiminde, lenfosit gelişiminde etkili oluyor. Bu da insanların vücut direncini artırıyor" dedi.

Prof. Dr. Karadağ şöyle konuştu: "Aşılı insanların arasında bile hastalanan olunca bakıyoruz, evet aşı olmuş ama vücut direnci düşük, ek hastalığı var, kortizon ya da başka bir şey kullanıyor. Aşı olduğu halde hastalanan, ölen kişilerin ortak özellikleri vücut direncinin düşük olması. Vücut direncini artıran ideal olay sağlıklı uyku." Sağlıklı uyku için belirli özellikler bulunduğuna işaret eden Karadağ, 6 saatten az ya da 9 saatten fazla uyunmaması gerektiğini, uyku için karanlık, ısı ve ses açısından uygun bir ortamın sağlanmasının önemli olduğunu anlattı.