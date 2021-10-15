Beyin sağlığınızı doğru besinlerle destekleyin

Sağlıklı yaşamın ve sağlıklı yaşlanmasının önemli bir parçasını oluşturan beyin sağlığı, faydalı besinler tüketerek gerçekleştirilen doğru beslenmeyle desteklenebiliyor. Sabri Ülker Vakfı'nın referans gösterdiği önemli araştırmalar beyin sağlığını koruyan beş önemli besin grubunu şöyle açıklıyor: Yeşil yapraklı sebzeler, yağlı balıklar, orman meyveleri, çay, kahve ve çikolata, sert kabuklu kuruyemişler.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

LAHANA, ıspanak, karalahana ve brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler, K vitamini, lutein, folat ve beta karotenden zengin besinler beyin sağlığı açısından faydalıdır. Araştırmalar bu bitki bazlı besinlerin bilişsel yavaşlamanın önüne geçilmesinde destek olabileceğini gösteriyor.

YAĞLI BALIKLAR:

ALZHEIMER hastalığı olan kişilerin beyinlerinde bir tür protein yapı olan beta-amiloid, anormal miktarlarda birikir. Yağlı balıklar, sağlığa faydalı doymamış yağlar olan omega-3 yağ asitlerinin iyi kaynaklarıdır. Omega-3 yağ asitleri, kandaki beta-amiloid seviyelerinin düşmesini sağlayarak, böylece beyin sağlığını destekler.

ORMAN MEYVELERİ

FLAVONOIDLER, meyvelere parlak renklerini veren doğal bitki pigmentleridir. Araştırmalar hafızayı geliştirmeye yardımcı olduğunu ortaya koymaktadır. Güçlü bir hafıza için flavonoidlerden zengin çilek, ahududu, yaban mersini ve böğürtlen gibi meyveler tüketilmelidir.

SERT KABUKLU KURUYEMİŞLER

FLAVONOIDLER, meyvelere parlak renklerini veren doğal bitki pigmentleridir. Araştırmalar hafızayı geliştirmeye yardımcı olduğunu ortaya koymaktadır. Güçlü bir hafıza için flavonoidlerden zengin çilek, ahududu, yaban mersini ve böğürtlen gibi meyveler tüketilmelidir.

ÇAY, KAHVE VE ÇİKOLATA

SABAHLARI birçoğumuzun kısa süreli konsantrasyon etkisinden faydalandığı çay ve kahvenin hafıza üzerinde de olumlu etkileri bulunuyor. Yakın tarihli bir araştırmada, kafein gibi bazı metilksantinlerin tüketimi yüksek olan katılımcıların bilişsel değerlendirme testlerinde daha iyi puan aldığı görülüyor. Çikolatada bulunan kakao ve kakao yağının da bilişsel gelişim ve hatırlamaya yardımcı olduğu biliniyor.