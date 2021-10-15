‘Ekranlara dönmeyi düşünmüyorum’

TÜRK sinemasının usta ismi Nebahat Çehre, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına AVM'ye gelen Çehre arkadaşlarıyla bir araya geldi. Usta oyuncu, "Bir süredir görüşme imkanım olmayan arkadaşlarımla bir araya geldim. Uzun zamandır bir araya gelemiyorduk bu vesileyle de keyifli, güzel bir gün geçirdim" dedi. "Şu süreçte açıkçası bir projede yer almayı çok düşünmüyorum" diyen Çehre, "Malum pandemi şartları ve artarak devam eden vakalar olduğu için, ben hala sürece temkinli yaklaşıyorum. Pandemi tam bitti derlerse o zaman belki düşünürüm" diye konuştu.

DİĞER