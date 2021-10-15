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Haberler Sarmaşık ‘Nazara karşı koruyan var’

‘Nazara karşı koruyan var’

‘Nazara karşı koruyan var’

15.10.2021

'AVATAR' lakaplı sporcu Atakan Arslan önceki gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Sosyal medyada oğlu Leon Aslan Arslan ile yaptığı paylaşımlar gündemden düşmeyen Avatar Atakan, muhabirlerin, 'Sosyal medyada oğlunuzu paylaşırken nazar değecek diye endişeniz var mı' sorusuna, "Nazar değdiren varsa koruyan da var. Sosyal medyadan çok güzel mesajlar alıyoruz oğlumuz için" dedi.
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