Yakın arkadaşlar buluştu

PODYUMLARIN başarılı isimlerinden Elif Ece Uzun ve yakın arkadaşı ünlü estetisyen Yasemin Miras, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. İki yakın arkadaş, sonrasında da mağazaları dolaşıp alışveriş turu yapmayı da ihmal etmedi. Uzun ve Miras şıklıklarıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti.

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