Beyin sağlığınızı doğru besinlerle destekleyin

Sağlıklı yaşamın önemli bir parçasını oluşturan beyin sağlığı, faydalı besinler tüketerek gerçekleştirilen doğru beslenmeyle desteklenebiliyor. Sabri Ülker Vakfı'nın referans gösterdiği önemli araştırmalar beyin sağlığını koruyan önemli besin gruplarını açıklıyor:

● YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER:

Lahana, ıspanak, karalahana ve brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler, K vitamini, lutein, folat ve beta karotenden zengin besinler beyin sağlığı açısından faydalıdır. Araştırmalar bitki bazlı besinlerin bilişsel yavaşlamanın önüne geçilmesinde destek olabileceğini gösteriyor.

● YAĞLI BALIKLAR: Yağlı balıklar, sağlığa faydalı doymamış yağlardan olan omega- 3 yağ asitlerinin iyi kaynaklarıdır. Omega-3 yağ asitleri, kandaki beta-amiloid seviyelerinin düşmesini sağlayarak, beyin sağlığını destekler.

● ORMAN MEYVELERİ: Flavonoidler, meyvelere parlak renklerini veren doğal bitki pigmentleridir. Araştırmalar, flavonoidlerin hafızayı geliştirmeye yardımcı olduğunu ortaya koymaktadır. Güçlü bir hafıza için flavonoidlerden zengin olan çilek, ahududu, yaban mersini ve böğürtlen gibi meyveler sıklıkla tüketilmelidir.

ÇAY, KAHVE VE ÇİKOLATA

ARAŞTIRMALARDA kafein gibi bazı metilksantinlerin tüketimi yüksek olan katılımcıların bilişsel değerlendirme testlerinde daha iyi puan aldığı görülüyor. Kakao ve kakao yağının da bilişsel gelişim ve hatırlamaya yardımcı olduğu biliniyor.

SERT KABUKLU KURUYEMİŞLER

CEVİZ, fındık ve badem başta olmak üzere yapılan çalışmalara göre, sert kabuklu kuruyemişler mükemmel bir bitkisel protein ve sağlıklı yağ kaynağı olmalarının yanı sıra mineraller açısından da oldukça zengin besinler olup, hafızayı da olumlu etkiliyor.