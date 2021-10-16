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Haberler Sarmaşık Kurubaklagilleri sofranızın baş tacı yapın

Kurubaklagilleri sofranızın baş tacı yapın

Kurubaklagilleri sofranızın baş tacı yapın

16.10.2021

A, C, D ve E vitaminlerinden zengin beslenmenin yanı sıra kuru baklagil ağırlıklı beslenmek hastalıklara karşı koruyarak daha sağlıklı bir kış geçirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda kuru baklagiller, bitkisel protein içerdiğinden vejetaryen beslenmenin en önemli besin kaynaklarından birini oluşturur. Kuru baklagiller hem içerdiği bitkisel kaynaklı protein hem de lifli yapısıyla oldukça faydalı. Kuru baklagiller içerisinde kolesterol ve doymuş yağ bulunmadığından kalp sağlığını destekler. Kalp hastalığı olanların haftada iki kez yemeleri önerilir. İçerdiği B12'nin yanı sıra tiamin, riboflavin, niasin ve folik asit gibi B vitaminleriyle sinir sisteminin çalışmasına katkı sağlar.
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