‘Biz de çocuk istiyoruz’

İDO Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli ile birlikte Vadistanbul'da objektiflere takıldı. Geçtiğimiz haftalarda evlenen Tatlıses çiftine eşlik edenler ise Atakan Arslan ve eşi Serap Korkmaz ile oğulları Leon Arslan oldu. Birlikte alışveriş yaptıktan sonra yemek yiyip keyifli zaman geçiren çiftler, daha sonra muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak poz verdi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tatlıses, 'Yeni evlenen çiftlere çocuk baskısı oluyor, siz düşünüyor musunuz' sorusuna esprili yanıt verdi. İdo Tatlıses, "Atakan Arslan ve Serap Korkmaz'ın çocuğu Aslan'ı evlatlık olarak almak için toplandık" diyerek herkesi güldürdü. İdo, "Evet, aileler baskı yapabiliyor. Biz de istiyoruz, nasıp, kısmet" dedi.