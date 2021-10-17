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Haberler Sarmaşık Mor lahananın faydaları sınırsız

Mor lahananın faydaları sınırsız

Mor lahananın faydaları sınırsız

17.10.2021

MOR lahana, besin bakımından zengin bir sebzedir. Mor lahananın iltihaplanmayı azalttığı ve bazı kanser türlerine karşı koruduğu düşünülmektedir. Dahası, çiğ, pişirilmiş veya fermente edilebilecek ve çeşitli yemeklere eklenebilecek, inanılmaz derecede çok yönlü bir sebzedir. Mor lahananın kalorisi düşüktür. Ancak iyi bir lif ve A, C, K ve B6 vitaminleri kaynağıdır. Ayrıca az miktarda diğer vitamin ve mineralleri de içerir. Mor lahana, hücresel hasara karşı korunmaya yardımcı olan harika bir antioksidan kaynağı ve diğer faydalı bitki bileşikleridir.

KEMİKLERİ KORUYOR
Mor lahana, kalp hastalığı riskinizi azaltabilecek faydalı bitkisel bileşikler olan zengin bir antosiyanin kaynağıdır. Mor lahana, güçlü, sağlıklı kemikleri oluşturmak ve korumak için gerekli olan C ve K1 vitaminleri bakımından zengindir. Mor lahana ayrıca, kalsiyum, manganez ve çinko gibi daha az miktarda kemikten yararlanan besinler içerir.

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