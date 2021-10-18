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Haberler Sarmaşık ‘Berlin’ sevenleriyle imza gününde buluştu

‘Berlin’ sevenleriyle imza gününde buluştu

‘Berlin’ sevenleriyle imza gününde buluştu

18.10.2021

DÜNYACA ünlü "La Casa de Papel" dizisinde canlandırdığı "Berlin" karakteriyle büyük bir hayran kitlesine kavuşan Pedro Alonso, yeni çıkan kitabı olan 'Filipo'nun Kitabı'nın imza gününde hayranlarıyla buluştu. Alonso, İstinyePark D&R mağazasında yaklaşık 4 saat boyunca 700 kitap imzaladı. Yakışıklı oyuncunun sevgilisi Tatiana Djordjevic ise imza günü devam ederken, alışveriş yapmayı tercih etti.

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