El ele alışverişte

OYUNCU Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Birlikte mağazaları gezen sempatik çift, daha sonra baş başa yemek yedi. Birbirlerinin elini bir an olsun bırakmayan Erdim çiftinin spor şıklığı da magazin gazetecilerinin objektifinden kaçmadı.