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Gates’in kızına imam nikahı

Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in kızı Jennifer Gates, önceki gün Mısırlı Nayel Nassar ile evlendi. Çift önce Müslüman damadın isteğiyle imam nikahı kıydı, ertesi gün ise resmi nikahla evlendi. Düğüne 300 civarında kişi katıldı

Gates’in kızına imam nikahı

19.10.2021

Jennifer Gates ile 30 yaşındaki Nayel Nassar önce cuma akşamı New York'un North Salem bölgesinde bulunan 16 milyon dolar değerindeki çiftlik evinde imam nikahı kıydı. Bir gün sonra da yine New York'un Westchester bölgesindeki evlerinde düğün yapıldı.

Çiftin evlilik törenine 300 konuk katıldı. Jennifer Gates, tören için Vera Wang tasarımı bir kıyafet tercih etti.

Bill ve Melinda Gates, boşanmış olsalar da kızlarını mutlu gününde yalnız bırakmadılar. Törenin, Gates'e 2 milyon dolara mal olduğu belirtiliyor.

İKİSİ DE JOKEY
JENNIFER Gates, 30 yaşındaki Nayel Nassar ile nişanlandığını geçen yıl 30 Ocak'ta sosyal medya sayfasından duyurmuştu. Bill Gates ile Melinda Gates'in kısa süre önce biten evliliğinden dünyaya gelen ilk çocukları olan 25 yaşındaki Jennifer Gates, tıp öğrencisi aynı zamanda da biniciliğe tutkun. Zaten nişanlısı da bu alana yabancı bir isim değil. Nassar, olimpik atla engelli atlamacı.

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