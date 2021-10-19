Kabardinka’dan İzmir çıkarması

Dünyaca ünlü Çerkes halk dansları topluluğu Kabardinka, hafta sonu muhteşem gösterilere imza attı. İzmir Çerkes Kültür Derneği tarafından İzmir Devlet Opera ve Balesi Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, izleyicilere renkli bir hafta sonu yaşattı.

Denizaşırı turnelerle Asya, Avrupa, Amerika, Afrika ve Avustralya'nın 70 ülkesinde sahneye çıkan ve şu anda Türkiye turnesinde olan ekibin İzmir gösterisi, Essi Güzellik Merkezi ve Joy PR sponsorluğunda gerçekleştirildi. Hiç ara vermeden 2 saat sahnede kalarak dans, müzik ve tiyatroyu bir arada sunan topluluk, İzmir seyircisinden büyük alkış topladı.

ERCAN AKGÜN