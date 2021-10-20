Diagne’nin milyonluk otomobili ilgi gördü

G.SARAY'IN yıldızı Mbaye Diagne, Aqua Florya AVM'de objektiflere yansıdı. 7 milyon liralık Rolls Royce marka aracıyla alışveriş merkezine gelen Senegalli futbolcu tüm dikkatleri üzerine çekti. Uzun süre alışveriş yapan ünlü futbolcu, gazetecilere, "Taraftarlarımızın verdiği destekten çok mutluyum, ben de onları çok seviyorum" diyen Diagne, milyonluk aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.

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