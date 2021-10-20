Ünlülerin gözdesi yatlar Bodrum limanında

Muğla Bodrum'a demirleyen yatlar görenleri hayran bırakmaya devam ediyor. Önceki gün de Gemi Yanaşma İskelesi'ne 3 büyük lüks yat art arda demirledi. Her yatın üzerinde bulunan helikopterler ise dikkatlerden kaçmadı. Bodrum'da 4 aydır bulunan Rus milyarder Andrei Skoch'un 400 milyon dolar değerinde 100 metre uzunluğundaki mega yatı 'Madame Gu', adeta mini sarayı andırıyor. 6 kabinli yatta jakuziler, spor salonu, eğlence merkezi, restoranlar, sauna, buhar odası, jetskiler ve 2 aracın sığacağı bir garaj bulunuyor.

KOYLARI DOLAŞIYOR

Amazon'un sahibi ünlü milyarder Jeff Bezos'un kiraladığı lüks yat Flying Fox da geçen hafta Bodrum'a geldi. Bir hafta Bodrum koylarını gezen 136 metrelik Cayman Adaları bayraklı yat, motor yatların uzunluk sıralamasına göre 18'inci sırada yer alıyor. Üzerindeki 2 helikopter pistinde 1 helikopterin bulunduğu mega yatta SPA, spor salonu, havuz, jakuzi, su sporları ve sinema salonu bulunuyor. Haftalık kirası 3 milyon avro olan yat pazar gününe kadar ilçede kalacak.

VAZGEÇEMİYORLAR

Jennifer Lopez, Heidi Klum, Julia Roberts gibi birçok dünyaca ünlü ismin gözdesi olan mega yat 'Cloudbreak' ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Bodrum'a geldi. 72 metrelik 200 milyon dolarlık yatta havuz, sauna, masaj odası, sinema salonu ve spor salonu gibi imkanlar yer alıyor. 22 mürettebatın bulunduğu yatta aynı anda 40 kişi konaklayabiliyor. Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen ve çelik gövdesi, alüminyum yapısıyla dikkati çeken yata yakıt ikmali yapılacak.

ADEM ÜLKER