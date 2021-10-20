Yaşlanma karşıtı besin haşhaş

HAŞHAŞ ezmesinin en önemli özelliklerinden biri de hücrelerin yenilenmesine destek olmasıdır. Cildi besleyen bir yapısı olduğu için düzenli tüketimde daha genç görünmenize yardım eder. Yaşlılık karşıtı bir besin olan haşhaş ezmesi, sağlıklı tabaklara konuk olduğunda cildi besler ve daha genç görünmenize yardım eder.



KARACİGER DOSTU KURU ÜZÜM

İÇERİSİNDE yüksek oranda potasyum ve kalsiyum yer alan kuru üzüm aynı zamanda demir yönünden de zengin. Kürü üzümün en çok bilinen faydası karaciğer üzerinde oluşturduğu etkidir. Karaciğerin temizlenmesine, toksinlerden arınmasına ve yüksek performansla çalışmasına yardımcı olur.