Türkiye’nin ilk süper kahraman evrenini çekecek

LOST, Prison Break, Criminal Minds gibi dünya çapında dizilere imza atan Amerikalı ünlü yönetmen Bobby Roth, Türkiye'nin ilk süper kahraman projesi için İstanbul'a geldi. Roth, yakında çekimleri başlayacak olan T-World adlı projenin yönetmen koltuğuna oturacak.

İSTANBUL'A RESMEN HAYRAN KALDI

YAPIMCILARLA İstanbul'da yemekte bir araya gelen Bobby Roth, daha önce de geldiği İstanbul'a hayran olduğunu söyledi. Proje için senaryoyu ilk okuduğu andan itibaren çok heyecanlandığını belirten Roth, "Uzun zaman sonra beni bu kadar heyecanlandıran bir projenin içinde olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

■ ŞENOL KANTÜRK