Usta oyuncu Kuruçay hayatını kaybetti

"SEKSENLER" dizisinde "Seyfi" karakterini canlandıran usta oyuncu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti. 59 yaşındaki oyuncunun, TRT'de yayınlanan dizinin setinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldığı ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında Kuruçay'ın vefat haberi, "Tiyatro ve sinemamızın sevilen ismi Kemal Kuruçay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadesiyle duyuruldu.