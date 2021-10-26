Fast food, yumurtalık kistine neden oluyor

ÇOCUK ve gençlerin beslenme tipinin giderek "fast food" denilen sağlıksız, yanmış yağlarda kızarmış, koruyuculu, karbonhidrattan zengin, işlenmiş gıdalardan oluşan sağlıksız beslenme tipine dönmesi, pek çok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Bunlardan biri de kız çocuklarında yumurtalık kisti görülme riskinin artması yani polikistik over sendromu.

Yapılan araştırmalarda, sağlıksız beslenen kız çocuklarında polikistik over sendromunun daha sık ve daha erken yaşlarda ortaya çıktığını söyleyen Fonksiyonel Tıp Doktoru Prof. Dr. Deniz Özzeybek, "Polikistik over sendromu, giderek daha yaygın görülen ve aslında insülin direnci ile birlikte seyreden metabolik bir bozukluk. Adet düzensizliği, adet görememe, yüz bölgesinde sivilce ve/veya kıllanma, obezite, kısırlık gibi sorunlarla kendini gösteren bu hastalıkta asıl sorun, yumurtlama olmaması nedeniyle hormonal dengenin bozulması" dedi.

Polikistik over sendromunun tedavisinde klasik yaklaşımla, sentetik hormon içeren doğum kontrol haplarıyla yalancı bir adet döngüsü oluşturulduğunu dile getiren Özzeybek, şu bilgileri verdi: "Ancak ne yazık ki bu tedavi yönteminde hastalığın altında yatan nedenler düzeltilemediği gibi, zaten artmış olan östrojen hormonu düzeyi daha da artar ve bu koşullarda yumurtlama hiç olamaz. Polikistik over sendromu tedavisinde eksik olan progesteron takviye edilmeli, östrojen hormonunun olumsuz etkileri ortadan kaldırılmalı, insulin direnci ile mücadele edilmelidir. İnsülin direncinin düzelmesiyle yumurtlama başlayınca hastalık da düzelmiş olur."

TENCERE YEMEĞİ

Özzeybek, çocuk ve gençlerin beslenmesi konusunda ebeveynlere de iş düştüğünü dile getirerek, şunları söyledi: "Günümüzde çalışma koşulları nedeniyle anne babaların pratik olduğu için tercih ettiği işlenmiş-hazır gıdaların içinde raf ömrünü uzatan kimyasal maddeler, yemeği daha lezzetliymiş gibi bir his veriyor ayrıca bağımlılık yapıyor. Sağlığa verdiği zararların her geçen gün bir yenisi daha keşfediliyor. Vitamin, protein ve karbonhidrat dengesi sağlayarak hazırlanan tencere yemeklerini ve mevsimindeki meyve-sebzelerin tüketilmesini şiddetle tavsiye ediyoruz."