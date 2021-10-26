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Haberler Sarmaşık İlyas’a tuzak kuruluyor!

İlyas’a tuzak kuruluyor!

İlyas’a tuzak kuruluyor!

26.10.2021

200. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli, düşmanlarının kurduğu tuzağa bir adım daha yaklaşır. Yapılan son hamle yüzünden Alpaslan ve adamları kaçak duruma düşerken Hızır ise cezaevine girer. Çakırbeyli ailesinin bu zor zamanlarına İlyas derman olur. Masanın ve ailenin başına yeniden geçen İlyas, yaptığı hamlelerle ailesini korurken kendisini de ateşe atar. İlyas verilen savaşta gözünü karartırken düşmanlarının onun kalemini kırması cezaevinde olan Hızır'ı korkutur. Yapılan güç gösterileri yüzünden namlunun ucunda olan İlyas Çakırbeyli'ye kurulan tuzak tüm dengeleri değiştirecektir.
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