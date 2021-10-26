İzmirliler Gripin’de buluştu

CUMHURİYET'İN 98. yıl dönümü kutlamaları, Buca'da büyük bir coşkuyla devam ederken, kutlamalar kapsamında düzenlenen Gripin konseri İzmirlilerden büyük ilgi gördü. Binlerce İzmirliyi buluşturan konserde ünlü grup, en sevilen şarkılarını hayranlarıyla beraber seslendirdi. Büyük ilgi gören konserde ünlü grup, "Aşk Nereden Nereye", "Kalbim Ege'de Kaldı", "Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar" gibi beğenilen şarkılarını İzmirli hayranlarıyla birlikte söyledi.

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