Günde bir çay kaşığı tuzu geçmeyin

Dünya Sağlık Örgütü, bir kişinin günlük tuz tüketiminin 5 gram ve altında olması gerektiğini belirtiyor. Türkiye'de ise günlük tuz tüketimi 18 gram civarında. Vücutta tuz dengesini böbrekler sağlıyor. Alınan tuzun yaklaşık yüzde 99,5'i böbreklerden geri emiliyor. Böbrekler fazla miktarda tuz tüketilmesi sonucunda gelişebilecek hipertansiyon, damar sertliği, böbrek taşı gibi durumlardan etkilenebilir ve buna bağlı olarak da kronik böbrek hastalığı gelişebilir.

BÖBREKLERE ZARARLI

Diyabetik hastalar, hipertansiyonu olanlar, koroner arter hastalığı ve kalp yetmezliği hastaları, obezler, ileri yaştaki insanlar ve sürekli ilaç kullanan hastalar böbrek sağlığına dikkat etmeli. İçeriğinde tuz bulunan besinlerin tüketilmesi ile gizli tuz alımı söz konusu oluyor. Peynir çeşitleri, tuzlu zeytinler, hazır soslar, hazır çorbalar ve bulyonlar, konserve yiyecekler, turşu, şarküteri ürünleri cipsler, krakerler ve hazır ayranlar gizli tuz içeren besinler. Bu nedenle tüketirken çok dikkat edilmeli.