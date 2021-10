Milyarderler partisi

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Fethiye Büyük Boncuklu koyunda önceki gün verdiği doğum günü partisinin detayları ortaya çıktı. Yakın dostu olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u da partiye davet eden Gates, doğum gününü bir gün önceden kutladı.

İLK KEZ YENİ ASIR DUYURDU

Yeni Asır Gazetesi'nin dün özel haber ile duyurduğu büyük buluşma, Sea Me Beach işletmesinde 27 Ekim günü gerçekleşti. Parti ile ilgili ortaya çıkan detaylar, iki milyarderin gizliliğe ne kadar önem verdiğini de gözler önüne serdi. Gates'in doğum günü partisi için, işletmeye isim verilmeden gizlilik anlaşması yapıldığı ve bir günlüğüne kapatıldığı öğrenildi. Teknoloji Şirketi Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zenginlerinden olan Bill Gates "Lana" isimli yatıyla Fethiye'ye gelmiş, 107 metrelik yatı Karagözler Mahallesi'ndeki Büyük Boncuklu koyu açıklarına demirlemişti.

JEFF BEZOS HELİKOPTERLE İNDİ

Spor salonu, jakuzzi, plaj kulübü, yüzme havuzu, su sporları ekipmanlarının bulunduğu yat saatlerce aynı yerde demirli kaldı. Öğle saatlerinde Gökova'daki bir başka yatta bulunduğu öğrenilen Amazon ve Blue Origin'in kurucusu dünyanın en zenginlerinden Jeff Bezos ise özel helikopteriyle Gates'in yatına indi. Bir süre yatta kalan Jeff Bezos daha sonra Bill Gates ile birlikte sürat motoruyla Sea Me Beach'e geldiler. Burada Gates'in doğum günü bir gün önceden kutlandı. Yaklaşık dört saat boyunca kutlama yapan ikili, 50 kişilik grupla güneşli havanın tadını çıkardılar. Dev buluşmada, özel sushi ve pizzanın yanı sıra yörenin deniz ürünlerinin tüketildiği kaydedildi.

GÜZEL HAVANIN TADINI ÇIKARDI

Bill Gates ve Jeff Bezos doğum günü partisinde bol bol şampanya patlatırken, güneşli havanın tadını çıkarıp plajda bronzlaşmayı da ihmal etmediler. 196 milyar dolarlık servete sahip olan Jeff Bozes ile 135 milyar dolarlık servete sahip Bill Gates yaklaşık 4 saat boyunca plajın ve denizin keyfini yaşadı. Son yıllarda Türkiye'nin ve Fethiye'nin en ünlü plajları arasına giren Sea Me Beach'teki bu "doğum günü" kutlamasında 2 ünlü zengin işadamının sushi'yi çok beğenmesinden dolayı işletme yetkililerine teşekkür ettikleri de öğrenildi. Bu arada tüm çalışanların cep telefonlarının o gün kullandırılmadığı ve herhangi bir fotoğraf ve görüntü çekilmesine fırsat verilmediği, ayrıca Bill Gates'in korumalarının çevrede kuş uçurtmadıkları, özel önlem aldıkları belirtildi.

ŞEYHİN KARDEŞİ DE GELMİŞTİ

Sea Me Beach işletme yetkilileri daha önceden gizlilik anlaşması yapıldığı için bu dev buluşma ile ilgili detay vermekten kaçındılar. Ancak her iki dünyaca ünlü zenginin işletme yetkililerine çok memnun kaldıklarını söylediği öğrenilirken, yapılan anlaşmaya göre gerekli ücretin fazlasıyla ödendiği kaydedildi. Sea Me Plajı'nı daha önce Katar Şeyhi'nin Kardeşi Sheikh Khalid Bın Hamad Al-Thani ailesiyle birlikte kapatıp, bir gün boyunca plajda tatil yapmışlardı. Yerli ve yabancı pek çok milyarderin mega yatlarıyla yanaştığı Sea Me Plajı pek çok sanatçıya da ev sahipliği yaptı. Jeff Bezos ve Bill Gates kutlamanın ardından Sea Me Plajı'ndan Lana isimli lüks yata geçtiler. Jeff Bezos daha sonra özel helikopteriyle Gökova'daki yatına döndü. Gates ise yatıyla Fethiye koylarında tatile devam ediyor.

ERDOĞAN CANKUŞ