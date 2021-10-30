Ünlüler 29 Ekim’i kutladı

Cumhuriyetimizin 98'inci kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından duygularını dile getirdi. Murat Boz, Gülben Ergen, Acun Ilıcalı, Alişan, Tarkan gibi birçok isim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı yaptı.

İşte sahne, sinema ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları:

● MURAT BOZ: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.

● ACUN ILICALI: Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.

● BURCU ESMERSOY: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.

● PINAR ALTUĞ ATACAN: 29 Ekim CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN.

● NEBAHAT ÇEHRE: Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.

● SERAY SEVER: 29 Ekim 1923 tarihin yazıldığı an. Canım ATA'm kalbimizdesin. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

● YAVUZ SEÇKİN: Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kurucu kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

● BAŞAK SAYAN: Bugün en güzel bayram!

● ARAS BULUT İYNEMLİ: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun