Ballı süt vücut direncini artırıyor

Ballı süt her yaş grubu insan tarafından çok seviliyor. Bala ya da süte alerjiniz yoksa her gün 1 bardak ballı sütü gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahip olan ballı süt, yüzyıllardır birçok hastalık için doğal bir şifa kaynağı olarak kullanılıyor. Dikkat etmeniz gereken nokta; süt ılıkken balı eklemektir. Kaynar veya çok sıcak içeceklere bal eklemek sağlık açısından zararlıdır. Sütteki protein, baldaki karbonhidrat metabolizmayı harekete geçirmek için gerekli olan iki temel maddedir. Özellikle sabahları güne ballı sütle başlamak, vücut direncini artırarak gününüz enerjik geçmesine yardımcı olabilir. Dilerseniz ballı süte zencefil de ekleyerek içeceğinin etkisini üst seviyelere çıkarabilirsiniz.

SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI BOZA

İçeriğinde yer alan vitaminler bozanın soğuk algınlığına karşı vücudu korumasını sağlar. Özellikle balgam çıkarmayı sağladığı için öksürüğü kesme konusunda faydalıdır. Alerjik bronşite ve astıma iyi geldiğine dair yapılan çalışmalar 2-3 gün boyunca boza içmenin akciğerleri rahatlattığını kanıtlamaktadır. Yüksek protein, karbonhidrat ve yağa ek olarak vitamin ve mineral içeriği bozanın besin değerini artırır ve anne sütünü arttırıcı etki gösterir. İçeriğinde yer alan laktik asit midenin sindirim ve hazmetme yeteneğini geliştirir ve bağırsakları temizler. Antioksidan yönünden zengin olan boza vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser riskine karşı hücreleri korur

YÜKSEK PROTEİN KAYNAĞI: KAZ YUMURTASI

Kaz yumurtası, anne sütü haricinde insan vücudu için gerek olan tüm besinleri bünyesinde barındıran çok ender bir yumurtadır. Kaz yumurtası, içeriğindeki besin değerleri ile gelişme çağındaki çocukların sağlıkla büyüyebilmesi için zengin bir kaynaktır. Kansızlığı gidererek vücuda büyük enerji sağlar, halsizliği giderir. Bağırsak yollarını temizleyerek, bağırsakların daha verimli çalışmasına katkı sağlar. Kaz yumurtası hazmı kolaylaştırır. Yüksek protein değeri ile boy uzamasına yardımcı olur ve metabolizmayı hızlandırır. Kaz yumurtası ayrıca fiziksel ve zihinsel gelişi de destekler.

KABAK ÇİÇEĞİ VİRÜSLERLE SAVAŞIYOR

Kabak çiçeği sadece benzersiz lezzeti ve çeşit çeşit yemekleriyle ünlü değil. Sağlık açısından da kabak çiçeğinin faydaları saymakla bitmiyor. A, C ve çeşitli B vitaminleri, potasyum, magnezyum, fosfor, bitkisel protein, nişasta, demir, bakır, folat ve çinko içeren kabak çiçeği; bu özellikleriyle oldukça besleyici bir besindir. Lif açısından zengin olan bu yiyecek aynı zamanda bağırsak dostudur. İçeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir. İçeriğindeki A vitamini, çinko ve C vitamini sayesinde doğal bir antioksidandır. C vitamini sayesinde soğuk algınlığı hastalığında virüslerle savaşır.