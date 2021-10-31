BAŞARILI geçen futbolculuk kariyeri sonrasında aynı başarıyı teknik direktörlük kariyerinde de devam ettiren Emre Belözoğlu, önceki gün eşi Tuğba Belözoğlu ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Futbol severler tarafından oldukça yoğun bir ilgiyle karşılaşan Emre Belözoğlu, alışveriş süresi boyunca yanına gelen kimseyi kırmayıp, uzun süre hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Emre Belözoğlu eşi ile baş başa alışverişte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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