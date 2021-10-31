Masa başı beslenerek sağlığınızdan olmayın

GÜNÜMÜZDE yoğun iş temposu, ofis çalışanlarının beslenme düzenini etkiliyor. Atlanan yemek saatleri ve atıştırmalıklarla geçiştirilen öğünler, sağlıklı beslenmenin önüne geçiyor. Öğünlerde doğru besin seçimi ve sağlıklı atıştırmalıklarla obezite başta olmak üzere birçok sağlık sorununun önüne geçilebileceğini belirten uzmanlar, dikkat edilmesi gereken en önemli öğünün "kahvaltı" olduğuna dikkat çekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, bütün gününü ofiste geçiren çalışanların beslenme şekilleri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu:

İYİ BİR KAHVALTI ŞART

GÜNE iyi bir kahvaltı ile başlayanların gün içerisinde de sağlıklı tercihler yaptığı görülmüştür. Kahvaltı günün enerji dengesini oluşturmak ve korumak için en önemli öğündür. Açma, poğaça, simit, börek ve çaydan oluşan bir kahvaltı yerine kepek ekmeğine yapılmış peynirli bir sandviç ve bir porsiyon meyve daha dengeli bir kahvaltı seçeneğidir. ÖĞLE yemeğini ofiste yemek zorunda kalıyorsanız ızgara tavuk/et/balık veya et-tavuk-balık içeren bir salata yanına 1-2 dilim tam tahıllı ekmekler, tost/ ayran veya evden getireceğiniz peynirli/tavuklu bir sandviç sizin için sağlıklı bir seçim oluşturur.

BESLENME ÖNERİLERİ:

● Toplantılarda kuru pasta tüketimini dikkat edin. ● Ara öğünlerde meyve ya da kuruyemiş tercih edin. ● Su içmeye özen gösterin. ● Kahvaltıyı atlamayın. ● Öğle yemeklerinde ızgara tarzı hafif besinler tercih edin.