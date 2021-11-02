Bill Gates Ege’de yatırım peşinde

Son 20 yıldır yaz aylarında ultra lüks yatıyla Muğla kıyılarına demir atan Bill Gates, tatilini hiç bu kadar uzatmamış uzun soluklu olarak kalmamıştı. Gates'in bu defa sadece tatil için değil, arazi almak için de geldiği ve Muğla - Aydın arasında 3 bin dönüm arazi aradığı ortaya çıktı.

Yeni Asır'ın gündeme getirdiği "Dünyanın en zenginleri Muğla'da arazi bakıyor" haberinden sonra milyarder işadamı Bill Gates'in, Muğla ve Aydın bölgelerinde 3 milyon metrekarelik yani 3 bin dönüm arazi aradığı ortaya çıktı. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise, 136 metre uzunluğundaki 'Flying Fox' isimli yatıyla Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu'na demir attı

'O BÜYÜKLÜKTE YER YOK'

Muğla gezileri devam eden Bezos ve Gates'in, Muğla kıyılarından özellikle koya açılan arazileri dolaşmaları dikkatlerden kaçmadı. Bill Gates'in gizli görüşmeler yaptığı, bazı büyük firmaların gayrimenkul danışmanları tarafından, kendisine sunum yapıldığı öğrenildi. Gates'in Muğla ve Aydın sınırlarında yatırım için iş insanları ve şirketlerle temasa geçtiği, bu nedenle bir hafta daha Bodrum'da olacağı öğrenildi. Bodrum'un tanınmış Gayrimenkul Danışmanı Mustafa Gündoğ, Muğla'da Gates'in aradığı büyüklükte tek kişiye ait arazi olmadığını söyledi.

Gündoğ, "Buralarda satılık olarak tek kişiye ya da firmaya ait o büyüklükte bir arazi maalesef yok. Sadece Küdür Yarımadası var, o da SİT Alanı. Milas'ın Kazıklı taraflarında belki bulabilir ama tek parça olması mümkün değil. Bölgede çok büyük tek arazi, Ali Ağaoğlu'na ait olan Milas Boğaziçi'ndeki 10 bin dönümlük alan. Gates'in araziyi turizm yatırımı için aradığını düşünürsek, kendine ait sahilinin olması ve bir kaç koyu da içine alması gerekir. Bu büyüklükte yeri ancak parça parça bulabilir. Keşke olsa da alsa. Dünyanın en zengin işadamının Bodrum'a yatırım yapması büyük ses getirir" dedi.

SOSYAL MEDYADA Bill TEPKİ ÇEKTİ

GEÇMİŞTE sık sık 'karbon ayak izinin azaltılması' ve 'küresel iklim değişikliğine karşı mücadele edilmesi' gerektiğini söyleyen Gates ve Bezos'un seyahatleri sırasında doğaya tonlarca karbon salınımı bıraktığı ortaya çıktı. Bezos ve Gates'in kaldıkları teknelerin günde ortalama 19 ton karbondioksit saldığı açıklandı. Bu durum çevrecilerin büyük tepkisini çekti. Sosyal medyada Bezos ve Gates'in geçmiş açıklamaları hatırlatılarak, "Bu açıklamalar herhalde kendilerini kapsamıyor" ve "İğrenç 66'ncı yaş günü partisinde dediğimi yap yaptığımı yapma örneği yaşanıyor" yorumlarını yaptı.

■ FERDİ YAVUZ