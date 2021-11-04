Cem Yılmaz ve Enver Aysever birbirine girdi

Son yıllarda çektiği filmlerde aradığını bulamayan, gişede filmleri adeta çakılan oyuncu ve şovmen Cem Yılmaz, sosyal medyada hesabından girdiği polemiklerle gündemde kalmaya çalışıyor. İzmir'de yağış nedeniyle gösterisi iki kez ertelenen ve mağdur seyircilerin haklı tepkisini 'Ti'ye alan Cem Yılmaz, bu kez gazeteci Enver Aysever ile birbirine girdi.

Yılmaz'ın, standup'çı yazar Rüstem Batum'a 'Liboş' diyen Aysever'e sosyal medyadan cevap vermesi üzerine ikili birbirlerine söylemedik söz bırakmadı. Cem Yılmaz, sanatından çok polemiklerle gündemde kalmaya devam ediyor. Cem Yılmaz, Rüstem Batum'un kanalına konuk olduğu videoyu hesabından paylaştı ve "5 yıl önceki buluşmamızdan sonra sevgili Rüstem abimle sohbetimiz. Türkiye'de ilk defa bir afişte 'Stand up' yazdığında o afiş Rüstem abinindi" dedi.

GERGİN YAZIŞMALAR

Enver Aysever ise paylaşımı retweetleyerek, "Liboş Rüstem abinle iyi sohbet ettin umarım" dedi. Ardından Aysever ile Yılmaz arasında gergin anlar yaşandı. Yılmaz, "Sizi ciddiyete davet edecektim vazgeçtim. Şu yazdığını 12 yaşında çocuk yazmaz" dedi. Aysever ise, "Sevgili Cem Yılmaz, Türkiye'nin en etkili kişisisiniz. Yetmez Ama Evet diyen Rüstem Bey'e haklı diyorsanız varsın öyle olsun" tweet'ine Yılmaz, "Enver bey Rüstem beyle aranızda halledin bunları" dedi.

Takipçilerini kendisine küfretmekle suçlayan Aysever, "Sizin gibi kitleleri etkileyecek kişilerin her cümlesi önemli. Takipçileriniz küfür etmeye başladı" dedi. Yılmaz ise, "Takipçileriniz bana küfrediyor ne demek Allah aşkına" yanıtını verdi. Enver Aysever'in "Aslında yolundan çıkan bir iletişim oldu. Rüstem bey yazık ki çok can yaktı. Sorumlusu siz değilsiniz" tweetine Yılmaz yanıt vermedi. Bir süre sonra Cem Yılmaz, "Yani kısaca hayat çok zor. Sohbet videosu paylaşayım dedim. İnsanlar çok garip" dedi. Öte yandan Cem Yılmaz'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş ile ilgili sözleri de tepki çekti.