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Haberler Sarmaşık Destan’ın oyuncu kadrosu açıklandı

Destan’ın oyuncu kadrosu açıklandı

Destan’ın oyuncu kadrosu açıklandı

4.11.2021

MERAKLA beklenen dizi 'Destan' için geri sayım başladı. Yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan dizinin oyuncu kadrosu açıklandı. 'Destan'ın zengin kadrosunda Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut, Teoman Kumbaracıbaşı, Görkem Kanbolat Arslan, İpek Karapınar, Elif Doğan, Osman Albayrak, Burak Tozkoparan, Buse Meral, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır, Esra Kılıç, Bilgi Aydoğmuş, Ahmet Olgun Sünear, Hilal Uysun, Alper Düzen ve Şahin Ergüney seyirci karşısına çıkacak.
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