Sağlıklı saçların sırrı beslenmede gizli

SAĞLIKLI saçlar denildiğinde aklımıza genellikle kozmetik ürünler ve düzenli uygulanan bakımlar geliyor. Ancak bu faktörler etkili olsalar da, sağlıklı ve gür saçların sırrı aslında beslenme alışkanlıklarımızda gizli! İşte ışıl ışıl parlayan saçlar için etkili olan ürünler:

TARÇIN: Vücutta kan dolaşımını artırması sayesinde saç köklerine oksijen ve besin taşınmasına katkıda bulunuyor. Bu etkisiyle saçı güçlendiriyor.

MANDALİNA: Mandalinadaki B vitaminleri de saçların daha hızlı uzamasını sağlıyor.

YUMURTA: Yumurta aynı zamanda en iyi protein kaynağı. Bu sayede protein yapıda olan saçı besliyor ve saç sağlığını da koruyor.

YOĞURT: Yoğurtta bulunan B5 vitamini saç incelmesi ve saç dökülmesi problemlerini önlüyor.

HAVUÇ: Beta karoten, yani A vitamini yönünden zengin bir besin. Bu sayede saç sağlığında etkili.

SOMON: Somonda bulunan omega-3 yağ asitleri sayesinde saçlar daha parlak ve canlı görünüyor.

KURUYEMİŞ: Kuruyemişler E vitamini, selenyum ve çinkodan zengin

YULAF: Yulaf, saçın sağlıklı hale gelmesini sağlayan demir, lif, çinko, omega-3 yağ asitleri ve çoklu doymamış yağ asitleri bakımından oldukça zengin bir besin.